Bellanova, vicino il riscatto Inter! Ma serve una svolta: gennaio può aiutare

Raoul Bellanova è più di una riserva nell’Inter di Simone Inzaghi. Tuttavia la società crede in lui, e il riscatto dal Cagliari si avvicina.

AI MARGINI – Finora Raoul Bellanova è una figura ai margini dell’Inter. Arrivato in prestito dal Cagliari la scorsa estate, con i (tifati) colori nerazzurri è stato poco più di una comparsa. Appena 11 presenze in stagione per un totale di 209 minuti, a malapena 19′ di media per ogni gara. Del resto, davanti a lui si trova Denzel Dumfries, uno dei leader della squadra di Simone Inzaghi. Tuttavia le sirene di mercato che avvolgono l’olandese rischiano di aprire scenari insperati per il numero 12. Che ora deve giocarsi alla grande le sue carte.

NUOVO FUTURO – Bellanova è il penultimo giocatore per minuti giocati, nell’Inter 2022/23. Solo Valentin Carboni ha giocato meno di lui (16 minuti in totale). Ciononostante, la società nerazzurra è propensa a riscattare l’esterno classe 2000, sborsando i 7 milioni di euro richiesti dal Cagliari. Il numero 12 è un giovane italiano (compirà 23 anni a maggio) e finora ha messo in mostra spunti interessanti. Inoltre è sceso in campo in 8 delle ultime 9 gare stagionali, giocando tra l’altro per intero l’ultima partita del girone di Champions League, in casa del Bayern Monaco. E questo è un sintomo di fiducia crescente da parte di Inzaghi.

OCCASIONE PERFETTA – È quindi lecito attendersi di vedere sempre più spesso Bellanova in campo, anche dal primo minuto. In tal senso, il calendario offre un’occasione d’oro al 12 nerazzurro. Il 10 gennaio infatti l’Inter affronterà il Parma negli ottavi di Coppa Italia. Si giocherà a San Siro, e per Inzaghi sarà un buon test per vedere in campo, in un impegno ufficiale, chi ha bisogno di minuti. Per Bellanova sarà quindi importante farsi trovare prontissimo, per sfruttare al meglio questo momento. E consolidare sempre più le speranze di un futuro a tinte nerazzurre.