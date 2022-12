Chelsea, ora affondo decisivo per Dumfries? Nuovo infortunio per James!

Il Chelsea dovrà fare ancora a meno di Reece James che si è infortunato nella partita contro il Bournemouth. Per lui si teme uno stop ancora più lungo di quello precedente. Probabile che per quanto riguarda la fascia destra, il club inglese voglia intervenire subito a gennaio e il nome di Denzel Dumfries è sempre in primo piano.

LUNGO STOP – Dopo due mesi di assenza per un problema al ginocchio che gli ha fatto saltare anche il Mondiale, Reece James è tornato in campo da titolare contro il Bournemouth. La sua partita, però, dura solamente 50 minuti per un nuovo problema fisico. Per lui si teme ancora un lungo stop, e la situazione sulla fascia destra per i blues non è delle migliori. Al suo posto è entrato Azpilicueta, unico terzino destro a disposizione. Probabile che già a gennaio il Chelsea proverà a prendere un sostituto, e il primo nome nella lista è sempre quello di Denzel Dumfries. L’Inter però valuta il giocatore almeno 60 milioni, e non ha alcuna intenzione di cederlo subito a gennaio. Sono attesi nuovi sviluppi nelle prossime ore.