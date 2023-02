Bellanova ‘desaparecido’ da Inter-Empoli: ritorno con l’Udinese in un caso

Dopo i disastrosi 45’ giocati in Inter-Empoli, Raoul Bellanova non ha più messo piede in campo nelle successive gare disputate dai nerazzurri. La situazione però potrebbe cambiare in vista della partita contro l’Udinese, ma soltanto in un caso

DESAPARECIDO – L’ultima presenza di Raoul Bellanova con la maglia dell’Inter risale al 23 gennaio, nel disastroso secondo tempo disputato contro l’Empoli. Da allora l’esterno destro nerazzurro non ha più raccolto neanche un minuto in campo. Una situazione che potrebbe però cambiare sabato, in vista della partita contro l’Udinese. Specialmente se l’infortunio di Robin Gosens (vedi articolo) dovesse costringere Simone Inzaghi a dirottare Matteo Darmian come alternativa a sinistra per far rifiatare (probabilmente a gara in corso) Federico Dimarco. Ecco allora che, in caso Denzel Dumfries non dovesse disputare 90 minuti, Bellanova potrebbe scendere in campo. Anche tenendo in considerazione la necessità di gestire le energie in vista di Inter-Porto di mercoledì.

RISCATTO DA GUADAGNARE – Bellanova avrebbe così anche la possibilità non solo di riscattare l’ultima brutta prestazione disputata, ma anche quella di cercare di convincere la dirigenza dell’Inter a riscattarlo. Un’ipotesi di cui si è già parlato negli scorsi giorni, con la possibilità concreta che i 7 milioni richiesti dal Cagliari vengano versati a fine stagione. Ma di sicuro Bellanova deve fare molto di più e sfruttare le occasioni che potrebbero presentarglisi da qui a fine anno.