Bastoni, ricordi come si fa? Scorsa stagione decisivo col Benfica

Alessandro Bastoni tornerà in campo dal 1′ in Inter-Benfica. Il difensore, nella scorsa stagione, fu decisivo con un assist ed una prestazione super nello 0-2 dei nerazzurri a Lisbona

REPLICA? – Bastoni, dopo il turno di riposo con la Salernitana, è pronto a tornare in campo dal 1′. Questa sera l’Inter sfiderà il Benfica, nel match valido per la seconda giornata del gruppo D della Champions League. Le due squadre si sono affrontate ai quarti di finale della scorsa edizione della competizione europea: nel match d’andata, giocato al Da Luz, uno dei protagonisti fu proprio Bastoni: dal suo sinistro è partito il pallone dello 0-1 siglato da Barella. Una prestazione super, anche in fase difensiva, che sottolineò (qualora ce ne fosse ulteriore bisogno) l’importanza del difensore nell’economia di gioco dell’Inter.

REPLICA – La speranza è che Bastoni possa replicare quanto fatto vedere contro il Benfica nella scorsa stagione, per tornare ad essere decisivo in Champions League e per cancellare dalla mente l’errore contro la Real Sociedad. Il difensore, inoltre, dovrà stare attento alle incursioni degli esterni del Benfica: Di Maria, Rafa Silva e Joao Mario sono clienti difficili. Servirà un gran lavoro per arginare l’estro e la velocità degli avanti della squadra di Schmidt.