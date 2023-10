Cruz: «Mi fa piacere l’affetto dopo anni. Finale? L’Inter ci metterà tutto»

Cruz è in Italia perché il figlio Juan Manuel ha debuttato in Serie A, ieri col Verona contro il Torino. Stasera è al Meazza ed è intervenuto nel prepartita della sfida di Champions League col Benfica su Inter TV.

IL RICORDO – Julio Ricardo Cruz ha giocato all’Inter dal 2003 al 2009, lasciando un bellissimo ricordo. Ora al Meazza torna da tifoso: «Abbiamo vissuto tante emozioni con questa maglia e in questo stadio. Ho visto che nelle ultime partite era pieno, tutto esaurito: questo fa piacere a un calciatore. È un’emozione che ti dà per dare di più. Mi fa piacere che, dopo tanti anni, ci sia ancora l’affetto di tutti i tifosi: è una grande gioia per un ex calciatore come sono io in questo momento. Da argentino mi fa tantissimo piacere vedere qui Lautaro Martinez con la fascia da capitano, facendo benissimo».

DI PADRE IN FIGLIO – Juan Manuel Cruz, figlio di Julio, ieri ha esordito in Torino-Verona. Le parole del padre: «Fa molto piacere vedere un figlio l’esordio in Serie A. Lui ha fatto due anni fa l’esordio in Argentina: è strano vederlo fare il debutto, mi ha riempito tanto il cuore di gioia. Ma non solo a me: a tutta la famiglia. Ha fatto tanto qui e adesso mi auguro faccia bene al Verona. Noi argentini all’Inter abbiamo fatto molto bene dal 2006 al 2010, adesso vediamo come sarà la sua carriera. Le sue caratteristiche? A volte vedo che ha il senso del gol, una cosa importante, a me dicevano che entravo e segnavo. Io avevo un’altra mentalità, poi ero all’Inter con tantissimi campioni e cercavo di sfruttare i minuti a disposizione. Adesso lui deve fare la sua strada».

LA PARTITA – Cruz si sposta sulla gara di stasera: «Il Benfica sa che l’Inter è l’ultima finalista della scorsa Champions League. Vero che non ha vinto, ma ha fatto una grandissima stagione e sanno che ci metterà tanto per arrivare di nuovo in finale. Questo è un punto di partenza, soprattutto in occasione della prima in casa. Sia Nicolas Otamendi sia Angel Di Maria sono in forma, l’hanno dimostrato nel Classico vinto col Porto. Hanno vinto i Mondiali, a tutti i giocatori dell’Argentina ha dato qualcosa in più: l’abbiamo visto anche con Lautaro Martinez. Sarà una bella partita, l’Inter deve fare quello che ha fatto fino ad adesso».