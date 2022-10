Bastoni con la Sampdoria conferma la crescita centrocampista aggiunto

Inter-Sampdoria ha visto tra i suoi protagonisti anche Alessandro Bastoni. Il difensore è diventato un centrocampista aggiunto.

ALTRO PASSO IN AVANTI – Bastoni non ha iniziato al top questa stagione. Ma nelle ultime partite sono arrivati i primi segnali di crescita. Simboleggiati dalle giocate di qualità, con assist, che non sono esattamente proprie del suo ruolo e lo caratterizzano. Con la Sampdoria ha confermato questo percorso. Diventando di fatto un centrocampista aggiunto.

CENTROCAMPISTA AGGIUNTO – Come sempre il numero 95 è stato protagonista in impostazione, con 69 tocchi in 69 minuti di gioco e 60 passaggi di cui 46 realizzati. Ma c’è un dato che fa capire il suo apporto dalla metà campo in su. Bastoni è primo di tutta l’Inter per passaggi riusciti sulla trequarti offensiva, con 12. Come fosse un rifinitore. Un apporto unico e fondamentale per l’Inter di Inzaghi