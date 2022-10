Lukaku, lo stop complica i piani dell’Inter di Inzaghi: a Torino soluzioni limitate

Romelu Lukaku si è fermato ancora. Il belga salterà le trasferte di Monaco e Torino, mettendo nei guai l’Inter di Inzaghi. Contro la Juventus le soluzioni offensive saranno ancora limitate

PIANI COMPLICATI – Il risentimento patito da Romelu Lukaku (qui il comunicato) mette nei guai Simone Inzaghi e la sua Inter. Il belga, che era rientrato in campo contro il Viktoria Plzen, salterà sicuramente la partita di domani contro il Bayern Monaco – ininfluente a livello di classifica – ma soprattutto la supersfida contro la Juventus. Inzaghi dovrà quindi fare a meno del suo numero 90: la speranza è che il classe ’93 possa rientrare prima della sosta.

SCELTE OBBLIGATE A TORINO – Se l’assenza di Lukaku non preoccupa in vista della partita contro il Bayern Monaco, il problema si pone per la trasferta di Torino, dove Simone Inzaghi sarà costretto fare scelte obbligato. La scelta ricadrà su uno tra Edin Dzeko e Joaquin Correa, al fianco dell’unica certezza del reparto offensivo nerazzurro, ossia Lautaro Martinez. Non ci voleva questa ricaduta, nè per il belga – che adesso lotta contro il tempo per essere a disposizione per il Mondiale – né per l’Inter, che punta sul belga per risalire la china in campionato e togliersi delle grandi soddisfazioni in Champions League. Per vedere ciò, però, bisognerà ancora attendere.