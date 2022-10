De Paola: «Inter, Calhanoglu play funziona! Corsa Scudetto si decide lì»

De Paola si è espresso sull’intuizione di Simone Inzaghi di collocare Calhanoglu in cabina di regia per sopperire all’assenza di Brozovic. Punto chiave anche per la corsa Scudetto

PUNTO CHIAVE − Il direttore De Paola si esprime sulla rinascita dei nerazzurri: «Inzaghi ha avuto una grande intuizione a centrocampo. Sicuramente la presenza di Brozovic è fondamentale ma con Calhanoglu lì davanti alla difesa funziona altrettanto bene. Davanti ha tantissima qualità con Dzeko e Lautaro Martinez, la difesa è portentosa e quindi il tema è il centrocampo. È lì che si deciderà la corsa allo Scudetto dell’Inter». Le sue parole a Tmw radio.