Barella limitato e poco brillante, prestazione opaca in Bulgaria-Italia

Barella non ha brillato in Bulgaria-Italia. Il centrocampista dell’Inter ha fornito una prestazione opaca, con poco dinamismo.

PRESTAZIONE OPACA – In Bulgaria-Italia c’è una notizia nascosta tra le pieghe della partita. Anche Barella può giocare male. Una novità quasi assoluta per i tifosi dell’Inter, quantomeno in questa stagione. Ma anche in maglia azzurra il rendimento del centrocampista è sempre stato di livello. Ha abituato bene, per semplificare. Quindi un po’ di stupore per la sua prestazione è legittimo.

POCO MOVIMENTO – Barella è partito come interno destro del centrocampo a tre. Come sempre da quando Mancini lo ha scelto per la sua nazionale. Il sardo però non ha trovato i suoi movimenti consueti. Questa è la sua heatmap presa da Whoscored:

Risulta evidente come Barella abbia faticato a trovare il suo spazio. Relegato sull’esterno, un po’ troppo. Senza il consueto dinamismo elettrico. Si è mosso poco, soprattutto senza palla, non dando opzioni ai compagni. E ha toccato pochi palloni. 51 per la precisizione, con 42 passaggi. Al centrocampista dell’Inter è sembrata mancare la scintilla. La ritroverà agli ordini di Conte?