Le Foche: «Pubblico in Italia per Euro2020? Forse 15-20.000 spettatori»

L’immunologo Francesco Le Foche, intervenuto sulle frequenze di “Radio Anch’io Sport” ha parlato della possibilità di rivedere il pubblico a Euro2020 che l’Italia ospiterà all’Olimpico.

SPETTATORI – Le Foche, immunologo del Policlinico Umberto I di Roma, su “Radio Anch’io Sport” ha parlato del discorso vaccini in riferimento alla possibilità di rivedere il pubblico per Euro2020 a Roma: «I vaccini funzionano, riducono e quasi azzerano la malattia e riducono anche i contagi. La curva dovrebbe rallentare, a giugno dovremmo arrivare a un’immunità di massa fra il 45 e il 50%. Se così fosse potremmo essere nelle condizioni di prepararci a eventi di questo tipo: diciamo che potremmo avere 15-20 mila spettatori all’Olimpico. Se avessimo avuto un po’ più di tempo, un mese in più, avremmo potuto avere dati più significativi per dare una certezza. Sarà poi una valutazione che dovrà fare il Cts che credo sarà propositivo su questo, sperando sempre che i dati siano quelli attuali. Lo sport è socialmente molto apprezzato, dovrebbe dare una spinta in più al volano della riattivazione sociale e della nazione».