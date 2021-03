Norgaard: «Danimarca gruppo unito grazie ad esperti come Eriksen e altri»

Christian Norgaard, centrocampista danese del Brentford, ai microfoni di Kanal 5 dopo la vittoria della sua Nazionale per 8-0 contro la Moldavia ha parlato del gruppo unito, citando anche il centrocampista dell’Inter, Christian Eriksen.

GRUPPO UNITO – Norgaard dopo la vittoria contro la Moldavia ha parlato di gruppo unito, grazie ai senatori come lo stesso Christian Eriksen: «C’è un’unità molto speciale in questo gruppo che è difficile da descrivere. Il merito è dei giocatori esperti come Simon Kjær, Kasper Schmeichel, Thomas Delaney e Christian Eriksen, che rendono estremamente facile l’inserimento dei giovani».

Fonte: Kanal 5