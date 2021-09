Barella da urlo in Serie A: pronto ad incidere anche in Champions League

Nicolò Barella ha vissuto un inizio di stagione da urlo con la maglia dell’Inter. Il centrocampista sta letteralmente dominando in Serie A ed è pronto ad incidere anche in Champions League

DOMINIO – L’inizio di stagione di Nicolò Barella segue la strada tracciata già nello scorso anno. Il numero 23 nerazzurro, infatti, sotto la gestione Inzaghi, sta definitivamente sbocciando come uno dei migliori centrocampisti sia in Serie A che nel panorama europeo. Lo testimoniano i numeri: in 6 partite di campionato è arrivato un gol e ben 5 assist, a testimonianza del gioco “totale” espresso dal calciatore ex Cagliari in queste prime uscite stagionali con la maglia nerazzurra. Barella, dopo aver conquistato l’Italia, è pronto a prendersi l’Europa: non più con la Nazionale italiana, ma con l’Inter.

INCIDERE – Il prossimo step richiesto a Barella, infatti, è quello di fare la differenza in Champions League. Il calciatore, contro il Real Madrid, ha sfornato una buona prestazione ma da lui ci si attende sempre di più. Anche, e soprattutto, in zona gol dove, in questa stagione, ha dimostrato di poter arrivare con più continuità e qualità. Dai suoi piedi e dalla sua corsa passano molte delle speranze della campagna europea dell’Inter che, quest’anno più che mai, non vuole fermarsi alla fase a gironi.