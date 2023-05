Barella alza ancora i giri: in Inter-Lazio spina nel fianco costante

Nicolò Barella è tra i protagonisti di Inter-Lazio (3-1), seconda vittoria consecutiva per i nerazzurri. Altra ottima prestazione per il centrocampista sardo, che conferma lo straordinaria periodo di forma.

IN CRESCITA COSTANTE – Nicolò Barella è uno dei nerazzurri più in forma nell’ultimo mese, e anche Inter-Lazio lo dimostra. Per il numero 23 un’altra prova di estrema concentrazione e dedizione, senza inutili sbracciate o tocchi troppo leziosi. Complice il ritorno in cattedra del compare Marcelo Brozovic, Barella supporta lui e l’intera manovra dell’Inter alzando via via i giri del motore a gara in corso. Confermandosi un giocatore di diverse categorie superiori nelle giornate giuste.

DONO DELL’UBIQUITÀ – Partiamo dalla base, ossia dall’instancabilità di Barella. Dal report della Lega Serie A, in Inter-Lazio corre in totale 12,47 km, primo nerazzurro dietro a Brozovic. E, nonostante sia meno coinvolto nel gioco rispetto al socio (61 tocchi contro 110), è in realtà tra i nerazzurri più presenti nella trequarti offensiva. Tra i ventidue titolari di Inter-Lazio, è il giocatore con più passaggi riusciti negli ultimi 30 metri (23 totali). Ed è soprattutto tra i più pericolosi prima del pareggio di Lautaro Martinez. Barella arriva al tiro in 3 occasioni, contribuendo in generale a creare 4 occasioni da gol. Una splendida conferma – l’ennesima – in vista del prossimo mese infuocato.