Asllani, il gruppo Inter può aiutarti: fondamentale il supporto dei senatori

Kristjan Asllani si appresta a prendere le chiavi del centrocampo nerazzurro. L’albanese sarà chiamato a sostituire Marcelo Brozovic, che per un infortunio accusato con la nazionale croata (qui i dettagli), sarà costretto a stare lontano dai campi per almeno un paio di settimane. La differenza nel rendimento dell’albanese potrebbe farla il supporto del gruppo Inter. E in particolar modo dei senatori nerazzurri: sostenere il giovane ex Empoli per permettergli di esprimere le sue qualità.

CORAGGIO – Questo servirà a Kristjan Asllani. Il giovane albanese sta per compiere un grande salto nella sua carriera: complice l’infortunio di Marcelo Brozovic, l’ex giocatore dell’Empoli sarà incaricato di prendere per mano il centrocampo nerazzurro. Asllani disputerà la sua prima partita da titolare, con molta probabilità, contro la Roma. Poi la difficoltà crescerà ancora: il 4 ottobre a San Siro arriva il Barcellona, in una delle due sfide con i Blaugrana che diranno molto del futuro europeo dell’Inter.

SOSTEGNO – Questo dovrà arrivare dai compagni dell’albanese. I nerazzurri sono chiamati a rialzarsi dopo l’ultimo periodo negativo. Oltre a ciò, i giocatori avranno il compito di mettere a proprio agio Asllani. Per il numero 14, contare sull’appoggio dei propri compagni sarà fondamentale per non patire il passaggio dalla panchina al campo. Che avverrà in maniera un po’ brusca, dato l’impiego con il contagocce che fino ad ora ha riservato all’albanese. In particolare, saranno i senatori a dover farsi sentire maggiormente: gente come Handanovic, D’ambrosio e Skriniar dovrà aiutare il baby regista a sentirsi in fiducia, anche se le prime prestazioni saranno non così positive. Unione e sostegno: le vie da percorrere per uscire dal periodo buio. La fiducia, poi, la chiave per aiutare un talento come Kristjan Asllani.