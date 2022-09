Brozovic, problema per l’Inter! Fuori per infortunio contro l’Austria

Problemi per l’Inter dalle nazionali: Marcelo Brozovic fuori per infortunio al 19′ della sfida tra Croazia e Austria in corso in questi minuti.

TEGOLA PER I NERAZZURRI – Brutte notizie in casa Inter dalla sfida tra Austria e Croazia. Al 19′ della gara in corso valida per la UEFA Nations League (1-1 al momento il risultato), Marcelo Brozovic è stato costretto a chiedere il cambio per infortunio, nel dettaglio un problema alla coscia. Dentro al suo posto Lovro Majer.