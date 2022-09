Italia, ancora tre dell’Inter? In difesa torna Bastoni! La probabile formazione – Sky

Ultima gara del gruppo 3 della Lega A di Nations League per l’Italia di Roberto Mancini che oggi affronterà l’Ungheria per il primo posto in classifica. Secondo quanto riportato da Sky Sport, Alessandro Bastoni torna titolare con l’Italia. Ballottaggio sulla fascia sinistra.

LE ULTIME – Al momento sembra confermato il sistema di gioco (3-5-2). Con Gigio Donnarumma tra i pali, in difesa il terzetto dovrebbe essere composto da Toloi, Bonucci e il ritorno di Alessandro Bastoni, con quest’ultimo che prenderà il posto del suo compagno di squadra all’Inter, Francesco Acerbi. Di Lorenzo, Barella, Jorginho, Pobega e uno tra Federico Dimarco ed Emerson sulla fascia sinistra, mentre in attacco dovrebbero esserci Raspadori e Gnonto.

Di seguito la probabile formazione dell’Inter (3-5-2): Donnarumma; Toloi, Bonucci, Bastoni; Di Lorenzo, Barella, Jorginho, Pobega, Dimarco; Raspadori, Scamacca.