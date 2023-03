Asllani, chance Inter nelle nove gare di aprile? Una condizione

Kristjan Asllani è uno dei giocatori meno utilizzati da Simone Inzaghi in questa stagione. Arrivato grazie a un investimento importante, il centrocampista albanese non è riuscito a ritagliarsi il suo spazio in squadra. Ad aprile la situazione potrebbe cambiare, ma a una condizione.

POCO SPAZIO – Non è sicuramente indimenticabile per Kristjan Asllani la sua prima stagione all’Inter. Arrivato in estate dall’Empoli, il centrocampista ha avuto spazio nelle prime amichevoli disputate dalla squadra nerazzurra. Salvo poi essere accantonato da Simone Inzaghi, che lo ha fatto scivolare in fondo alle sue gerarchie per il centrocampo (vedi articolo). Un peccato, per un giocatore promettente come Asllani che sicuramente può avere un futuro brillante. Tanto da essere già stabilmente nel giro della nazionale albanese, anche con il nuovo tecnico Sylvinho che lo ha chiamato per la sfida contro la Polonia di lunedì 27 marzo.

CHANCE A UNA CONDIZIONE – La serie di nove partite in un mese che attende l’Inter ad aprile porterà Simone Inzaghi a dover pescare a piene mani in tutte le alternative in rosa. Il che potrebbe significare una chance di mettersi in mostra per Kristjan Asllani. A una condizione, però. Ovvero che qualcuno tra Hakan Calhanoglu e Marcelo Brozovic cambi ruolo, spostandosi dal vertice basso del centrocampo. Questo, chiaramente, a meno che Simone Inzaghi non inizi a valutare Asllani anche in un’altra posizione della mediana.