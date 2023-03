Sala: «Solleciterò il Milan, devono dirci se c’è o meno un progetto»

Sala, a margine di un evento realizzato a Milano, ha parlato del tema stadio. Il Milan, che a quanto pare si dividerà dall’Inter, dovrà presto presentare il progetto

SOLLECITARE − Il sindaco Beppe Sala sul tema stadio: «Sentirò i vertici del Milan in questi giorni, credo che prossimamente ci sarà un incontro. Ho bisogno di atti formali, perché devono dirci se c’è un progetto, devono presentare la loro idea. Per cui li solleciterò ma capisco anche la complessità di elaborare un progetto su un’idea che è nata da pochissimo tempo. La Maura? È chiaro che prima di portarci una nuova proposta devono dirci che la proposta su cui si stava lavorando la abbandonano. Devo sentire Scaroni, sono in partenza perché vado a Vicenza a supportare il candidato sindaco della nostra parte politica, lo chiamerò in macchina perché mi pare di capire che Jerry Cardinale sarà a Milano in questi giorni». Le sue parole riprese da Sport Mediaset.it.