Buscè: «Asllani e Baldanzi di alto livello. All’Inter non è mai facile»

Antonio Buscè ha allenato Asllani e Baldanzi nella Primavera dell’Empoli. Il tecnico ha analizzato anche il minutaggio all’Inter dell’albanese

GIOCATORI IMPORTANTI − Il tecnico dell’Empoli Primavera Buscé così su Sportitalia: «Asllani e Baldanzi? Negli anni in cui ho allenato questi giocatori sapevo di avere in mano giocatori importanti, ovvero capaci di andare a giocare un calcio di alto livello. Con i talenti bisogna allenarli, farli migliorare. Asllani sta giocando un po’ meno perché in una società diversa, all’Inter non è semplice giocare subito alla prima stagione».