Visnadi: «Inter, non so se Sarri si sarebbe adattato. Inzaghi? No rimpianti»

Resta sulla graticola Simone Inzaghi, specialmente dopo la sconfitta contro la Juventus. Proprio del tecnico nerazzurro ha parlato il giornalista Gianni Visnadi sulle frequenze di Radio Sportiva, tornando anche sulla scelta presa la scorsa stagione.

PARAGONE – Dopo l’addio di Antonio Conte, al bivio se scegliere tra Simone Inzaghi o Maurizio Sarri, l’Inter prese la prima strada. Di questo ha parlato il giornalista Gianni Visnadi: «Non so se Sarri si sia adattato a Lotito e quindi si sarebbe adattato anche al mercato dell’Inter fatto quasi esclusivamente di parametri zero. Sicuramente è un costruttore e, dove ha avuto il tempo di farlo, ha dimostrato di potercela fare e di saperlo fare. Se dobbiamo parlare di rimpianti, penso che a Torino ne debbano avere di più che non quelli che debba avere l’Inter per aver scelto Inzaghi al suo posto».