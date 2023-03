Asllani patrimonio Inter! Ma Inzaghi non lo vede: minutaggio scarso – CdS

Kristjan Asllani è ai margini delle rotazioni dell’Inter. Secondo l’edizione odierna del Corriere dello Sport la dirigenza considera il centrocampista un patrimonio, ma Inzaghi non lo considera pronto

PATRIMONIO – Kristjan Asllani è ai margini delle rotazioni dell’Inter. L’unico acquisto del mercato estivo nerazzurro è reduce da otto panchine consecutive. Secondo l’edizione odierna del Corriere dello Sport la dirigenza dell’Inter considera il classe 2002 un patrimonio in prospettiva ma Simone Inzaghi non considera ancora pronto il calciatore tanto da non schierarlo nelle ultime settimane, nonostante un calendario fitto di impegni. Persino Gagliardini, un elemento certo dell’addio a fine stagione, ha trovato più minuti in campo rispetto ad Asllani (639′ contro 555′) a conferma di quanto il tecnico nerazzurro preferisca affidarsi all’usato sicuro rispetto ad un giocatore considerato ancora non pronto a certi livelli. Ma, nelle prossime settimane, le prospettive possono cambiare: aprile sarà un mese intenso per l’Inter, con ben 9 partite in 30 giorni. Potrebbe essere l’occasione per rivedere l’albanese in campo.

Fonte: Corriere dello Sport – Giorgio Coluccia