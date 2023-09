Arnautovic fuori causa: Sanchez unica alternativa! Ora un’urgenza

Arnautovic si è infortunato sul finale di Empoli-Inter e la prima diagnosi non fa di certo ben sperare in un rapido rientro. Ecco allora che vengono fuori tutti i timori su un attacco troppo risicato, soprattutto alla luce dei tanti impegni ravvicinati e degli obiettivi stagionali

I NODI VENGONO AL PETTINE – Marko Arnautovic si è infortunato in Empoli-Inter e la prima diagnosi non lascia certamente tranquilli in casa nerazzurra. L’austriaco potrebbe stare fermo per diverso tempo, proprio adesso che la stagione entra nel vivo con impegni ravvicinati tra campionato e Champions League. Il timore a fine calciomercato era proprio quello di una coperta troppo corta in attacco per una squadra come l’Inter che punta allo scudetto e a fare bene in Europa. Siamo solo alla quinta giornata di campionato e uno è già fuori. Va da sé, dunque, che Alexis Sanchez diventa la prima nonché unica alternativa ai due titolari, ossia Lautaro Martinez e Marcus Thuram che di certo non potranno giocarle tutte.

Arnautovic fuori causa: ora Sanchez è l’unica alternativa in attacco. A gennaio bisogna intervenire sul mercato

Mercoledì 27 settembre la squadra di Simone Inzaghi torna già in campo a San Siro contro il Sassuolo e non ci sono molti ragionamenti da fare sulle rotazioni del reparto avanzato. Sarà così fino a quando non tornerà a disposizione Arnautovic, ma ciò non toglie che a gennaio il club di Steven Zhang dovrà seriamente pensare di puntellare il reparto se l’intenzione è davvero quella di competere su tutti i fronti.