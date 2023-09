Arnautovic, prima diagnosi dopo l’infortunio in Empoli-Inter

La notizia negativa di oggi in Empoli-Inter è l’infortunio di Arnautovic, che ha costretto la squadra di Inzaghi a chiudere in dieci nel recupero perché i cambi erano finiti. C’è la prima diagnosi sull’austriaco.

LO STOP – Per Marko Arnautovic distrazione muscolare ai flessori della coscia sinistra, da valutare nei prossimi giorni. Questa la prima diagnosi che arriva dal Castellani, dopo l’infortunio in Empoli-Inter. Al 90’, su una giocata sulla fascia destra, ha sentito tirare e si è subito fermato molto dolorante. Per questo motivo l’Inter ha dovuto giocare in dieci i cinque minuti di recupero, avendo finito i cambi. Per Arnautovic i tempi di recupero dipenderanno dalla valutazione definitiva, ma non sarà una cosa di pochi giorni.