L’amichevole col PSG mostra l’Inter più verticale, esempio preciso

PSG-Inter ha mostrato dei lampi di una squadra più verticale (qui gli highlights). Quello che tutti si aspettano nella nuova stagione. In particolare nel gol di Sensi.

INTER VERTICALE – Un vero e proprio mantra della nuova Inter 2023-2024 è che sarà una squadra più verticale. Ma se fino ad oggi era uno slogan anche poco comprensibile, l’amichevole col PSG ha dato un segnale chiaro di cosa si potrebbe vedere nella prossima stagione. Con un’esemplificazione ben evidente: il gol di Sensi.

GOL ESEMPLIFICATIVO – La rete del nuovo numero cinque infatti arriva con una costruzione nettamente verticale. Fin dal portiere, con Stankovic che spezza il pressing, pur ravvicinato, con un lancio preciso verso il centrocampo. Che permette di sviluppare l’azione nella trequarti avversaria. Ma è poi la finalizzazione ad essere esemplificativa. A concretizzarla arrivano infatti due centrocampisti. I due interni della mediana a tre di Inzaghi. Frattesi e Sensi. Che mostrano appieno questa nuova verticalità.

PRESENZA IN AREA – L’Inter nell’occasione del gol dell’1-2 ha in area entrambi gli interni di centrocampo. Frattesi taglia davanti a Correa, ricevendo nel cuore dell’area il passaggio dell’argentino. Sensi taglia sul secondo palo per riempire l’area, svuotata, per così dire, dal solito movimento a uscire dell’argentino, e riceve l’assist del compagno. I due centrocampisti si trovano in piena area avversaria insieme a Esposito, la prima punta del momento. Il motivo sono i movimenti verticali. L’idea di attaccare in modo diretto,con movimenti profondi, fin dai centrocampisti. Un primo segnale di qualcosa di nuovo.