Italia Femminile ko con il Sudafrica: Durante non può evitare il 3-2

Italia Femminile fuori dai Mondiali ai gironi: contro il Sudafrica, Francesca Durante non può evitare il 3-2 e per le azzurre finisce l’avventura.

FINE MONDIALI − Sudafrica-Italia Femminile è andata oggi in scena questa mattina e ha significato l’eliminazione per le azzurre di Milena Bertolini. Dopo aver vinto con l’Argentina, alla prima partita del girone, hanno perso contro la Svezia compromettendo la corsa alla qualificazione alla fase successiva. Le azzurre, con l’interista Francesca Durante in porta, sono subito passate in vantaggio all’11’ con Arianna Caruso dal dischetto. Benedetta Orsi, al 32′, è stata sfortunata protagonista di un autogol che ha riportato tutto in partirà. Al 67′ il Sudafrica è andato in vantaggio grazie alla rete di Hidah Magaia. Sempre Caruso, stavolta su assist di Girelli, ha riportato tutto in parità. L’Italia Femminile ha iniziato così a crederci davvero e 11 minuti di recupero concessi sono sembrati la svolta per ottenere la qualificazione certa alla fase successiva. Ma sono stati in realtà la condanna: al 92′ ha segnato, per le avversarie e complici errori difensivi, Thembi Kgatlana il gol del definitivo vantaggio. Il match è terminato così sul 3-2.

Mondiali Femminili

Sudafrica-Italia Femminile: 3-2 Caruso 11′ (rig), 74′; Orsi 32′ (aut), Magaia 67′, Kgatlana 90+2′