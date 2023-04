Agoumé torna a brillare in Francia: l’Inter lo osserva

Lucien Agoumé è tornato a brillare in Ligue 1 nonostante la sconfitta del suo Troyes contro l’Auxerre di Ionut Radu.

RITORNO – Lucien Agoumé veniva dall’ottima prestazione nel pareggio per 2-2 tra Troyes e Brest dove ha partecipato realizzando un assist. Nel weekend il francese di proprietà dell’Inter è tornato in campo da titolare. Ciò non è servito a evitare la sconfitta contro l’Auxerre di Ionut Radu per 1-0, ma è stato il migliore in campo dei suoi. In campo per 81 minuti, Agoumé ha tenuto il centrocampo, sia quando serviva difendere, sia in fase di costruzione. Sono infatti 91 i tocchi del pallone, con tre lanci lunghi riusciti su tre oltre ad un conclusione in porta. Quattro le intercettazioni oltre ai sei contrasti vinti.

STAGIONE – La stagione del classe 2002 non è certo tra le migliori dato che è riuscito a giocare solamente 10 partite. Nelle ultime due partite Agoumé è riuscito a prendersi il suo spazio e far vedere le sue qualità. Dopo il lungo infortunio sembra finalmente tornato a vedere la luce, con un Campionato da salvare. Il Troyes è infatti terz’ultimo in Ligue 1 e rischia la retrocessione. A giugno tornerà all’Inter, con il centrocampo dei nerazzurri che subirà dei cambiamenti. Chissà che anche lui non possa avere una possibilità di giocare a San Siro.