Lucien Agoumé rientrerà all’Inter dopo il prestito allo Spezia. Il nuovo allenatore Inzaghi potrà quindi valutare se tenerlo in rosa o concedergli un altro prestito. Analizziamo i numeri del centrocampista francese nell’ultima stagione.

POSSIBILE RISORSA – Lucien Agoumé passerà un’altra estate in balia del mercato? Nessuno scenario è ancora definitivo, ma una cosa è certa: l’Inter conosce il suo talento, e non vuole gettarlo via. Tanto che, nei prossimi giorni, il centrocampista firmerà un rinnovo coi nerazzurri fino al 2024 (vedi articolo). Quale sarà poi il suo destino nella stagione 2021/22, dipenderà molto anche da Simone Inzaghi, che vorrà valutare il francese di rientro dallo Spezia.

NUMERI ALTALENANTI – Sotto la guida di Vincenzo Italiano, Agoumé ha potuto vivere un’intera stagione di Serie A da risorsa importante, dopo le 3 presenze con l’Inter nel 2019/20. Inizialmente il francese era fuori dalle rotazioni dello Spezia: appena tre presenze nei primi quattro mesi di stagione, sebbene due da titolare (rimanendo in campo 90 e 81 minuti). Poi, all’improvviso, il 19enne gioca tutte le gare di gennaio: sei partite consecutive, rimanendo sempre in campo fino alla fine, tranne nell’ultima (uscito al 71′). E da febbraio in poi di nuovo l’oblio, con cento minuti in tre gare. Un totale di 12 presenze con 66 minuti di media a partita per Agoumé, con la maglia dello Spezia.

VALUTAZIONI – Una stagione ben al di sotto delle aspettative, in primis per Agoumé che indossava persino la maglia numero 10 degli Aquilotti. Ora rientrerà all’Inter, che dovrà pertanto scegliere cosa fare con lui nell’immediato futuro. Lo scenario più probabile è quello di una nuova esperienza in prestito, possibilmente ancora in Serie A così da farsi definitivamente le ossa. Ma non è da escludere nemmeno una permanenza in nerazzurro. Inzaghi non lo conosce, e dovrà quindi valutare se il 19enne potrà rivelarsi un’importante alternativa per il suo centrocampo.