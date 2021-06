De Paul, l’Atletico Madrid sbaraglia la concorrenza: i dettagli – Sky

Si chiude la telenovela di mercato con De Paul protagonista. L’argentino andrà all’Atletico Madrid: accordo totale con lui e l’Udinese, secondo quanto riporta Gianluca Di Marzio a “Sky Sport”.

TELENOVELA CONCLUSA – Al 15 giugno si chiude una delle telenovele che rischiavano di infiammare questa sessione di calciomercato. Il grande protagonista è Rodrigo De Paul, centrocampista in uscita dall’Udinese. Sulle sue tracce c’erano sia l’Inter sia il Milan, ma la richiesta dei friulani era chiara: per meno di 35-40 milioni l’argentino non si sposta. E alla fine l’ha spuntata l’Atletico Madrid. De Paul piace moltissimo a Diego Simeone, e infatti i colchoneros si stavano muovendo da diverse settimane. Secondo quanto riporta Gianluca Di Marzio, i campioni della Liga acquisteranno l’argentino per 35 milioni di euro: il centrocampista firmerà un quinquennale con gli spagnoli.