Young: «Partita scudetto? Forse col Sassuolo. Volevamo vincere!»

Arrivano anche le parole di Ashley Young direttamente dal film sulla stagione nerazzurra pubblicato da Inter Media House sui canali ufficiali (vedi video). L’esterno inglese fatica a trovare le parole per descrivere la gioia del diciannovesimo Scudetto.

ORGOGLIO – Per Ashley Young la stagione dello scudetto è stata leggermente sottotono rispetto ai primi sei mesi con l’Inter. Ma alla fine anche l’inglese è Campione d’Italia, sebbene faccia fatica a descrivere la sua gioia. Ecco le sue parole: «Non sono sicuro che ci sia una partita scudetto particolare, forse contro il Sassuolo. Sono incredibilmente orgoglioso, non riesco a descriverlo, è difficile da spiegare, sono orgoglioso di me stesso, della squadra, dello staff e di tutti quelli che lavorano per il Club. Dal giorno in cui sono arrivato sono stati fantastici con me e avevamo l’obiettivo di vincere un giorno, ci siamo riusciti ed è incredibile».