Padelli: «Avrei voluto festeggiare con i tifosi. Siamo una grande famiglia!»

Nel film sulla stagione dell’Inter 2020/2021, l’ormai ex nerazzurro Daniele Padelli ha raccontato le sensazioni provate in questa annata culminata con la conquista dello scudetto. Il portiere ha speso parole al miele per i suoi compagni di squadra e per i tifosi.

UNA FAMIGLIA – Ha potuto finalmente coronare il sogno che aveva fin da bambino, giocare e vincere con la maglia dell’Inter. Ora che ci è riuscito, Daniele Padelli (che dal prossimo anno sarà un giocatore dell’Udinese, vedi articolo), può esternare tutta la sua felicità. Ecco le sue parole: «Sarebbe stato meraviglioso festeggiare con tutti i tifosi allo stadio ma ci hanno fatto comunque sentire il loro calore. Prima di ogni partita un giocatore parla e dice qualcosa a tutta la squadra e io ho detto che quest’anno abbiamo dimostrato di essere veramente una grande famiglia, soprattutto in un’annata così complicata. È un orgoglio per tutti noi».