Acerbi trattato nella settimana di Lazio-Inter è troppo. Anche per Inzaghi

Acerbi si allontana sempre di più dalla Lazio per avvicinarsi all’Inter di Inzaghi. Una trattativa che rischia di vedere la sua fumata bianca prima di Lazio-Inter, se non addirittura durante. Il calciomercato sa essere strano ma anche sadico. E questa trattativa rischia di candidarsi al premio delle operazioni più assurde per modi e tempi. Lo scenario attuale non aiuta nessuno

IL (QUASI) GRANDE EX – La Serie A ormai si gioca in tutti i giorni utili di una settimana. E il fatto che la prossima partita dell’Inter sia in programma venerdì – 26 agosto – non stupisce. Né stupirà più. La squadra nerazzurra sarà ospite della Lazio a Roma. Il “ritorno a casa” stagionale per Simone Inzaghi, che stavolta non deve aspettare troppo per riabbracciare il suo Stadio “Olimpico” biancoceleste, è nell’aria. Ciò che stupisce, invece, è la trattativa tra Inter e Lazio per Francesco Acerbi (vedi video), esubero praticamente fuori rosa a Formello. Una cessione nell’aria da tempo, lato Lazio. Un acquisto sempre probabile, lato Inter. Una trattativa più viva che mai.

TRATTATIVA PARADOSSALE – Al di là delle motivazioni, che possono essere più o meno comprensibili, ipotizzare il trasferimento del centrale difensivo classe ’88 proprio nella settimana di Lazio-Inter è troppo. Troppo per l’Inter. Troppo per la Lazio. E troppo soprattutto per lo stesso Acerbi. Oltre che per Inzaghi, che da inizio mercato estive chiede a gran voce un centrale per completare il pacchetto arretrato. Un centrale, sì, ma da utilizzare. E di certo Acerbi non sarà utilizzabile in Lazio-Inter né lato biancoceleste né nerazzurro. Il fatto che il difensore azzurro abbia “contro” sia i tifosi della Lazio sia quelli dell’Inter è un dettaglio secondario. I tifosi, per quanto “influenti” e protagonisti della vita quotidiana di una società calcistica, non hanno voce in capitolo in determinate operazioni di mercato. Non c’è contestazione allo stadio che tenga, non c’è hashtag sui social che abbia effetto. Le tempistiche, però, sono paradossali. Quasi assurde.

Acerbi (non) protagonista di Lazio-Inter

MERCATO AGLI SGOCCIOLI – L’unica convinzione è che chiudere l’operazione Acerbi nella settimana di Lazio-Inter sia davvero una sfida estrema per tutte le parti coinvolte. Una sfida nella sfida. Più facile che la trattativa possa decollare nel weekend, proprio dopo Lazio-Inter. Ammesso che l’Inter non riesca a piazzare il colpo in difesa prima… Acerbi, in fondo, è il nome buono per chiudere il mercato con un innesto in difesa entro il 1° settembre. Un colpo last minute e low cost alle condizioni migliori possibili. Condizioni che, in questo caso, dovrebbe fare l’acquirente e non il venditore. La partita dell’Olimpico è forse l’occasione ideale per avvicinare le parti… fisicamente. Ed economicamente, invece? Il 34enne di Vizzolo Predabissi in queste condizioni non può essere mai una prima scelta. E la finestra estiva del calciomercato sta per chiudersi: a Inzaghi serve urgentemente un centrale difensivo di numero ma è la Lazio a dover cedere il suo ormai fuori progetto. E Acerbi annunciato nelle ore di Lazio-Inter sarebbe troppo per tutti.