Inzaghi, secondo incontro con il passato: occasione di riscatto

Quello di venerdì tra Lazio e Inter allo Stadio Olimpico di Roma sarà il secondo incontro con il passato per Simone Inzaghi. Il terzo, se si considera anche la gara di San Siro della scorsa stagione. Per il tecnico nerazzurro sarà un’occasione di riscatto dopo la sconfitta dello scorso anno.

RISCATTO – Lazio-Inter, atto II. Potrebbe riassumersi così il ritorno di Simone Inzaghi a Roma, per affrontare quella squadra che è una parte importante del suo passato sia da giocatore che da allenatore. Una sfida che non potrà mai essere banale per il tecnico nerazzurro, come già mostrato la scorsa stagione. La sconfitta all’Olimpico per 3-1 fu una delle più brucianti per la squadra, anche per il modo in cui arrivò. Con un rigore generoso dapprima e il gol del vantaggio che generò grosse polemiche, essendo arrivato con Federico Dimarco a terra. Quest’anno per Simone Inzaghi arriverà un’occasione di riscatto, con la squadra lanciata dopo le due vittorie nelle gare contro Lecce e Spezia. Un modo per esorcizzare il passato e registrare la prima vittoria da allenatore contro i biancocelesti in quella che è stata a lungo la sua casa. Dopo esserci già riuscito lo scorso anno a San Siro.