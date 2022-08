Lazio di nuovo in campo in vista dell’Inter: seduta pomeridiana

Dopo il giorno di riposo concesso da Maurizio Sarri ai suoi, la Lazio è tornata in campo quest’oggi a Formello per preparare la gara di venerdì contro l’Inter. Domani prevista una nuova seduta.

PROGRAMMA – Un giorno di riposo per la Lazio e da oggi di nuovo in campo per preparare la gara di venerdì contro l’Inter. Dopo una prima fase di attivazione muscolare, la squadra di Maurizio Sarri ha svolto alcune esercitazioni tecniche seguite da lavoro atletico e una partitella. I titolari della gara contro il Torino hanno effettuato invece un lavoro di scarico muscolare. Nella giornata di domani è prevista una doppia seduta: una al mattino (ore 10) e una al pomeriggio (ore 18).