Acerbi, in Bologna-Inter Zirkzee annullato. E ora ne punta un altro

Francesco Acerbi in Bologna-Inter è tornato dal primo minuto e ha, di fatto, disinnescato il pericolo Joshua Zirkzee. E ora punta a un altro importante avversario.

SOTTO A CHI TOCCA – Francesco Acerbi non fa prigionieri. Tornato titolare in Bologna-Inter, il difensore ha aggiunto anche Joshua Zirkzee alla lista degli attaccanti che ha, di fatto, annullato tra la scorsa stagione e questa. Un pericolo disinnescato da un’altra prestazione rocciosissima. Ma adesso, archiviata la pratica Bologna, Acerbi mette nel mirino la sua prossima “vittima”. Ovvero Alvaro Morata, che scalda i motori – visto anche il suo passato da juventino – in vista di Atletico Madrid-Inter di mercoledì. Acerbi, specialmente in Europa, ha mostrato di saper vincere tutti i duelli della scorsa stagione, compreso quello con Erling Haaland. Con ogni probabilità sarà lui – e non Stefan de Vrij – a scendere in campo da titolare mercoledì al centro della difesa. Pronto per un altro duello di fuoco.