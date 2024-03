Inter, a Bologna confermato un altro dato impressionante della stagione

Tra i tanti dati impressionanti registrati in questa stagione dall’Inter, contro il Bologna ne è stato confermato un altro che tanto fa capire del rendimento dei nerazzurri.

CONCENTRAZIONE – L’Inter continua a macinare punti e vittorie in campionato, senza lasciare nulla per strada. Ne è una dimostrazione la trasferta di Bologna, contro una delle squadre più in forma del campionato, fuori casa e senza diversi titolari. Nessun problema: gli uomini di Simone Inzaghi chiudono la pratica per 0-1, massimo risultato con il minimo sforzo. E confermano, tra gli altri, un impressionante dato di questa stagione. L’Inter, infatti, resta l’unica squadra di questo campionato dopo ventotto giornate a non aver mai subito gol nell’ultimo quarto d’ora di gioco. Concentrazione, capacità di gestire, condizione fisica ottimale. Un mix perfetto che tanto fa capire del rendimento dell’Inter in questo campionato.