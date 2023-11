Acerbi, Barella e Dimarco mai a riposo: spremuti anche con l’Italia

Acerbi, Barella e Dimarco sono pilastri sia dell’Inter che dell’Italia. Questo significa che oltre alle fatiche in nerazzurro nell’ultima sosta sono stati spremuti anche in azzurro.

TITOLARI CON INTER E NAZIONALE – Acerbi, Barella e Dimarco sono tre titolari assoluti dell’Inter. Tre fedelissimi di Inzaghi, che di fatto rinuncia a loro solo in ottica di gestione delle forze. Ma oltre alle fatiche nerazzurre, per tutti e tre si aggiungono quelle azzurre. Perché anche Spalletti li ha messi in cima alle sue preferenze. Sfruttandoli anche di più, in proporzione al tempo.

AL TOP DEL MINUTAGGIO – Per quanto riguarda la sagione nerazzurra, Acerbi, Barella e Dimarco sono nella top dieci dei giocatori di movimento più utilizzati (Sommer, il portiere, è al top del minutaggio avendo giocato ogni gara). Nello specifico, Barella è quarto con 1140 minuti, Acerbi ottavo con 1.004 e Dimarco decimo con 889. Il terzino è l’unico dei tre sotto i mille minuti in stagione, in virtù di una gestione singolarmente oculata di Inzaghi, che prevede un’alternanza scientifica con Carlos Augusto. A questi minutaggi, vanno aggiunti quelli della nazionale.

SPREMUTI NELLA SOSTA – Nell’ultima sosta, l’Italia aveva l’obiettivo di staccare il pass per i prossimi Europei. Due partite decisive. In cui Spalletti non ha rinunciato a tre suoi titolari assoluti: Acerbi, Barella e Dimarco. Tra la Macedonia del Nord e l’Ucraina i tre hanno giocato da titolari. Per di più senza cambi. Senza mai uscire dal campo. Altri 180 minuti da segnare sul contachilometri stagionali. Perché a loro tre è proprio difficile rinunciare.