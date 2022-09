Acerbi ancora titolare con l’Ungheria, Mancini lo conferma a sinistra

Mancini anche in Ungheria-Italia non ha rinunciato a Francesco Acerbi, confermandolo sulla sinistra della sua difesa a tre. E il giocatore dell’Inter ha dato una prestazione di personalità e qualità.

MOMENTO DI FORMA – Acerbi sta vivendo un momento da protagonista che probabilmente non si aspettava nemmeno lui. Dopo le due presenze da titolare in maglia Inter con Viktoria Plzen e Udinese anche con la maglia azzurra Mancini lo ha mandato in campo da titolare con Inghilterra e Ungheria. Schierandolo per di più non nel suo ruolo classico, ma sulla sinistra della difesa a tre. E l’ex Lazio ha fornito due prestazioni di livello, dimostrando personalità e capacità di contribuire al gioco sia a livello di movimenti e dinamismo che come impostazione. Il ct ha puntato sulla sua leadership, e non è stato tradito.

PROTAGONISTA DEL GIOCO – Per capire il contributo al gioco di Acerbi vediamo la mappa dei suoi passaggi presa da Whoscored:

In totale sono 57. Per intenderci, due meno di Dimarco. Ma attenzione: l’ex Lazio ha giocato solo il primo tempo. Risultando nettamente primo per palloni toccati in quella frazione. E i suoi 48 passaggi sono il terzo valore dell’Italia. Assoluto, non su 45 minuti. Acerbi insomma ha preso in mano l’impostazione, proponendosi a supporto del centrocampo e dell’esterno. Una prova di esperienza e qualità, che conferma il buon momento di forma del giocatore.