Bucciantini: «L’Inter quest’estate si è rafforzata, bisogna darle tempo!»

Marco Bucciantini ha parlato ai microfoni di Radio Sportiva. Tra i vari argomenti trattati, il giornalista e opinionista ha parlato della situazione societaria dell’Inter.

NON IN VENDITA – Ospite oggi sulle a Radio Sportiva, Marco Bucciantini ha parlato di Inter, nello specifico della situazione societaria. Queste le sue parole: «L’Inter non è in vendita. Bisogna vedere come finisce la storia del prestito. Io vedo gli striscioni appesi ovunque, ma non li capisco a pieno. Forse è un momento un po’ particolare. Viene da annate in crescendo, lo scorso anno hanno fatto bene. Mi sembra un po’ troppo sfarinare un ambiente per un mese deludente. All’Inter manca un po’ di equilibrio in campo. Ha fatto un bel mercato, perdendo solo Perisic, che è una grave perdita. Secondo me la squadra si è rafforzata. Io gli darei ancora del tempo». Secondo l’opinionista, i nerazzurri in quest’estate si sono dunque rafforzati.

SACRIFICIO – Bucciantini ha poi continuato, parlando della situazione legata la rinnovo di Skriniar. Così il giornalista: «Detto questo la proprietà dev’essere protagonista, capisco il malumore dei tifosi. Non può esserci e non sapere bene cosa fare. Anche la vicenda Skriniar è stata solo rimandata, non risolta. Se la società deve fare un sacrificio c’è bisogno che la proprietà lo spieghi non che si trascini questa situazione. I tifosi pretendono chiarezza, la proprietà invece non sa bene come muoversi. C’è bisogno di pazienza». Così Bucciantini, che sottolinea la necessità di un po’ di pazienza in più.