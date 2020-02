3 appunti su Inter-Napoli: de Vrij-Brozovic, le mezzali e Biraghi

La rubrica “3 appunti” pone l’attenzione su tre aspetti singolari di una partita. La prestazione di un singolo giocatore, una rete, o un dato statistico: tre cose da porre in risalto. In Inter-Napoli l’attenzione cade sull’asse composto da de Vrij e Brozovic, sui movimenti delle mezzali e su Cristiano Biraghi.

1. ASSE CENTRALE – L’asse composto da Stefan de Vrij e Marcelo Brozovic è quello che regola il gioco dell’Inter in Inter-Napoli. Gli spunti offensivi nerazzurri passano per vie centrali, strada maestra anche quando è necessario ricucire le trame. Gli uomini di Gennaro Gattuso lo sanno bene ma, anziché togliere respiro ai due regista dell’Inter, tarpano loro ogni via di passaggio.

2. MEZZALI TROPPO ALTE – Per tutta la durata di Inter-Napoli, Stefano Sensi e Nicolò Barella hanno giocato molto alti durante la fase offensiva. I nerazzurri sembrano schierarsi quasi con quattro figure d’attacco, andando ad intasare ancora di più la fascia centrale, la cui densità è già aumentata oltre misura dal Napoli. Una scelta che non paga, perché quando l’Inter apre il gioco, gli azzurri hanno già alzato la barricata.

3. TEMPI DI GIOCO ERRATI – Cristiano Biraghi figura tra i peggiori di Inter-Napoli. L’esterno italiano ha buona corsa, ma non la sfrutta abbastanza. Non prova mai a saltare l’uomo e, spesso e volentieri, quando è proiettato in avanti, preferisce girarsi e far ripartire il gioco da dietro. Mossa che rallenta lo sviluppo della manovra dell’Inter, e dà tempo al Napoli di riassestare la retroguardia. Un peccato, perché la fascia sinistra degli azzurri è quella più scoperta.