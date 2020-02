Inter-Napoli 0-1, cinque dati statistici che potresti non...

Inter-Napoli 0-1, cinque dati statistici che potresti non sapere

L’Inter perde 0-1 contro il Napoli, prima sconfitta del 2020, e pregiudica l’accesso alla finale. Purtroppo il risultato della semifinale di ieri crea diverse difficoltà per la rimonta in Coppa Italia, come confermano alcune delle statistiche relative a Inter-Napoli.

DUE – Gli anni dopo cui Stefan de Vrij è stato di nuovo utilizzato in Coppa Italia. Inter-Napoli è stata la sua prima presenza in nerazzurro, la precedente era avvenuta con la Lazio nel ritorno delle semifinali 2017-2018, con una sconfitta ai rigori contro il Milan.

DIECI – Le sfide fra Inter e Napoli in gare a eliminazione diretta di Coppa Italia. In sei delle precedenti nove circostanze i nerazzurri hanno passato il turno (o hanno conquistato il trofeo).

DICIOTTO – Le volte che l’Inter ha affrontato una semifinale di Coppa Italia con gare di andata e ritorno. Il bilancio delle precedenti vede otto passaggi del turno e nove eliminazioni, ma solo una volta è successo che la qualificazione è arrivata dopo non aver vinto l’andata in casa: 0-0 con la Lazio il 16 aprile 2008 (poi 0-2 al ritorno).

VENTUNO – Gli anni dopo cui l’Inter ha perso la semifinale d’andata di Coppa Italia in casa. L’ultima volta era stato col Parma, 0-2 il 17 febbraio 1999, in una partita segnata dalla tripla espulsione (contemporanea) dell’arbitro Stefano Braschi per Giuseppe Bergomi, Francesco Colonnese e Javier Zanetti.

VENTITRÉ – Gli anni dall’ultimo Inter-Napoli di Coppa Italia, il 29 gennaio 1997. Anche lì era la semifinale d’andata e finì 1-1, con i gol di Ivan Zamorano e André Cruz. Al ritorno passarono gli azzurri ai rigori.