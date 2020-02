VIDEO – Inter-Napoli 0-1, Coppa Italia: gol e highlights della partita

Inter-Napoli, match di andata delle semifinali di Coppa Italia 2019-2020, si è concluso con il risultato di 0-1: questo il video con i gol e gli highlights della partita giocata allo Stadio Giuseppe Meazza di Milano.



SCONFITTA CHE COMPLICA – Inter-Napoli 0-1 nell’andata delle semifinali di Coppa Italia. Il Napoli batte un colpo. Dopo la pesante sconfitta contro il Lecce gli azzurri si risollevano e ottengono una vittoria fondamentale per avvicinare la finale di Coppa Italia, unico trofeo realistico di una stagione da dimenticare. Partita brutta al Meazza, con pochissime occasioni da gol. Praticamente nessuna nel primo tempo, dove il gioco è insufficiente da entrambe le parti. Nella ripresa l’Inter si fa male da sola: al 57’ un errore banale di Stefano Sensi regala la ripartenza al Napoli, l’azione prosegue per diversi secondi ma alla fine è Fabian Ruiz a punire il centrocampista, saltandolo e indovinando il sinistro fra palo e portiere. Antonio Conte manda dentro Christian Eriksen e Alexis Sanchez, ma rispetto al derby non è serata. A un quarto d’ora una mischia in area su inserimento da sinistra di Lautaro Martinez sembra essere buona, ma i rimpalli favoriscono David Ospina. Portiere colombiano bravissimo anche sull’ultima azione, fermando un tocco di Danilo D’Ambrosio che aveva preso bene il tempo. Ritorno positivo al Meazza per Gennaro Gattuso, la finale ora è molto più vicina. Di seguito il video con la sintesi di Inter-Napoli dal canale YouTube “Antonionne Football”.