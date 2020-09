Zappa è un giocatore del Cagliari: “Emozionato, mi ispiro a Maicon!”

Gabriele Zappa

Gabriele Zappa, difensore prodotto della Primavera dell’Inter, la scorsa stagione ha giocato al Pescara prima di essere acquistato dal Cagliari. La società nerazzurra non ha difatti esercitato il diritto di recompra (vedi articolo). In un’intervista con la maglia rossoblù, il giovane terzino ha detto di ispirarsi a Maicon.

SALTO DI QUALITÀ – Zappa, giovane difensore del Cagliari cresciuto nelle giovanili dell’Inter, parla del salto di qualità (dalla Serie B alla Serie A), e dice di ispirarsi a un grande ex giocatore nerazzurro: «È una grandissima emozione essere qui in un club così prestigioso, sono contentissimo. Dalla Primavera alla Serie B è stato un grande salto, non è stato facile giocare le partite di play-out con grande pressione. Ora mi aspetto qualcosa in più. Non sarà facile, i ritmi si alzano. Spero di migliorare i miei difetti, cercare di giocare il più possibile e dare il mio contributo, sono carico. Sono un terzino di tanta corsa, quando ero piccolo il mio idolo era Kakà, poi però facendo il terzino il mio idolo è diventato Maicon e mi sono sempre ispirato a lui!».