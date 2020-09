Inter e Nilox, continua la collaborazione anche per la stagione 2020-21

Logo Inter maglia 2020-2021. Immagine da Inter.it

L’Inter, secondo quanto riportato nel sito ufficiale, continuerà la sua collaborazione con Nilox, brand punto di riferimento della mobilità elettrica a due ruota.

ANCORA COLLABORAZIONE – Inter e Nilox continueranno la collaborazione anche per la stagione 2020-21 e sarà Official Eletric Mobility Partner per i prossimi due anni, trovato anche quest’anno l’accordo che dura dal 2017, questo il messaggio pubblicato attraverso il sito ufficiale: “Oltre alla creazione di contenuti cross-mediali che verranno condivisi sia sui canali più tradizionali, sia sulle piattaforme digitali e social, è previsto il coinvolgimento della prima squadra, a cui saranno forniti i mezzi di mobilità elettrica per muoversi in modo agile e green nella rinnovata clubhouse del Centro Sportivo Suning”. Giovanni Testa, Direttore Generale del Gruppo Esprinet e Responsabile del brand Nilox, ha parlato: «Le nostre partnership nel mondo dello sport, con club di altissimo livello come l’Inter, sono strategiche perché ci permettono di diffondere la nostra idea di mobilità alternativa e sostenibile. Ci fa piacere continuare ad associare il nostro marchio a quello dell’Inter, uno dei club con più tifosi al mondo».