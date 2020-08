Zappa, niente ‘recompra’ per l’Inter: accordo con un’altra...

Zappa, niente ‘recompra’ per l’Inter: accordo con un’altra di Serie A

Secondo quanto riporta l’esperto di mercato di “Sky Sport” Gianluca Di Marzio, l’Inter non ha esercitato il diritto di recompra per Gabriel Zappa, esterno destro classe 1999 del Pescara. Il giocatore ha raggiunto infatti un accordo con il Cagliari.

NIENTE RECOMPRA – Niente Inter per Gabriele Zappa. L’esterno destro di scuola nerazzurra, lo scorso anno al Pescara, ha infatti raggiunto un accordo per il passaggio al Cagliari. La società milanese non ha dunque esercitato il diritto di recompra che aveva sul giocatore, lasciando che si concludesse l’affare con i sardi. Le cifre dell’operazione, secondo quanto riporta Gianluca Di Marzio, sono di 3,5 milioni di euro.