UFFICIALE – Il Genoa resta in Serie A! Lecce torna in Serie B. Ultimi 13 gol

Il Genoa di Nicola può festeggiare, il Lecce di Liverani no. L’ultima giornata di Serie A regala emozioni contrastanti e tanti gol, ben tredici nelle ultime quattro partite

ULTIME SENTENZE – Ora il Genoa di Davide Nicola può festeggiare: un’altra stagione in Serie A è realtà! Decisivo il netto 3-0 casalingo contro l’Hellas Verona dell’ex Ivan Juric, proprio in quel di Genova. Rocambolesco il 3-4 che a Lecce regala la vittoria al Parma e condanna i padroni di casa al ritorno immediato in Serie B. Nulla da fare per i giallorossi di Fabio Liverani, che comunque non si sarebbero salvati anche in caso di vittoria contro la squadra di Roberto D’Aversa. A Bologna il Torino di Moreno Longo non va oltre l’1-1 contro la squadra di Sinisa Mihajlovic. Vittoria esterna dell’Udinese di Luca Gotti, che a Reggio Emilia ha la meglio sul Sassuolo di Roberto De Zerbi per 0-1. Sono tredici i gol segnati nelle ultime quattro partite stagionali. Termina ufficialmente la Serie A 2019/20!