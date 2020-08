Classifica Serie A 2019-2020: i verdetti finali. Inter, gran crescita dal 2019

Condividi questo articolo

La Serie A 2019-2020 è finita poco fa con l’ultimo verdetto in classifica: si salva il Genoa, retrocede il Lecce (vedi articolo). Come noto già da ieri, con lo 0-2 contro l’Atalanta, l’Inter chiude al secondo posto con ottantadue punti: ben tredici in più rispetto alla stagione 2018-2019, miglior prestazione dal 2010.



Brescia-Sampdoria 1-1 41′ Léris (S), 49′ rig. Torregrossa

Atalanta-Inter 0-2 1′ D’Ambrosio, 20′ Young

Juventus-Roma 1-3 5′ Higuain (J), 23′ Kalinic, 44′ rig., 52′ Perotti

Milan-Cagliari 3-0 11′ aut. Klavan, 55′ Ibrahimovic, 57′ Castillejo

Napoli-Lazio 3-1 9′ Fabian Ruiz, 22′ Immobile (L), 54′ rig. Insigne, 92′ Politano

SPAL-Fiorentina 1-3 30′ Duncan, 39′ D’Alessandro (S), 89′ Kouamé, 94′ rig. Pulgar

Bologna-Torino 1-1 18′ Svanberg, 66′ Zaza (T)

Genoa-Verona 3-0 13′, 25′ Sanabria, 44′ Romero

Lecce-Parma 3-4 11′ aut. Lucioni, 24′ Caprari, 40′ Barak (L), 45′ Meccariello (L), 52′ Cornelius, 66′ Inglese, 68′ Lapadula (L)

Sassuolo-Udinese 0-1 53′ Okaka

CLASSIFICA SERIE A

Juventus 83

Inter 82

Atalanta 78

Lazio 78

Roma 70

Milan 66

Napoli 62

Sassuolo 51

Verona 49

Fiorentina 49

Parma 49

Bologna 47

Udinese 45

Cagliari 45

Sampdoria 42

Torino 40

Genoa 39

Lecce 35

Brescia 25

SPAL 20

I VERDETTI

SERIE A 2019-2020 – COSA DICE LA CLASSIFICA

Juventus campione d’Italia 2019-2020

Juventus, Inter, Atalanta e Lazio * qualificate alla fase a gironi di Champions League 2020-2021

Roma e Napoli qualificate alla fase a gironi di Europa League 2020-2021

Milan qualificato al secondo turno di qualificazione di Europa League 2020-2021

Lecce, Brescia e SPAL retrocesse in Serie B

* nel caso in cui il Napoli dovesse vincere la Champions League e la Roma l’Europa League la Lazio sarebbe qualificata alla fase a gironi di Europa League 2020-2021