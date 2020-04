UFFICIALE – Euro 2020 non cambia il nome: la spiegazione della UEFA

Giornata frenetica in casa UEFA, che in queste ore ha preso un’altra decisione importante. Insieme all’ultimo comunicato (vedi articolo) viene resa nota la decisione di non modificare il nome del prossimo Campionato Europeo. Anche nel 2021 si parlerà quindi di Euro 2020

UEFA EURO 2020 – “A seguito del posticipo di UEFA EURO 2020 all’estate del 2021, e dopo una dettagliata analisi interna e discussioni con i partner, il Comitato Esecutivo ha deciso che il nome del torneo resterà UEFA EURO 2020. Questa decisione permette alla UEFA di mantenere la sua vision del torneo per festeggiare il 60esimo anniversario dei Campionati Europei (1960 – 2020). Servirà anche a ricordare come l’intera famiglia del calcio europeo si sia unita per rispondere alle circostanze straordinarie legate alla pandemia COVID-19 e il difficile periodo che l’Europa, e il mondo, ha dovuto attraversare nel 2020. Questa scelta è in linea con l’impegno della UEFA di rendere UEFA EURO 2020 sostenibile e non generare sprechi addizionali. Tanto materiale brandizzato era stato già prodotto quando il torneo è stato posticipato. Un cambio del nome dell’evento avrebbe portato alla distruzione di quei materiali e a un’ulteriore produzione degli stessi”.

Fonte: UEFA.com