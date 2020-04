Agnelli: “Liquidità UEFA necessaria per i club! Questo tipo di sostegno…”

Agnelli – Presidente sia della Juventus sia della ECA -, commenta la decisione della UEFA di anticipare alcuni compensi ai club europei per cercare di rendere più gestibile l’emergenza economica causata dallo stop per il Covid-19

AIUTO NECESSARIO – A completamento delle dichiarazioni del collega Aleksander Ceferin (vedi articolo), Andrea Agnelli, in qualità di numero uno dell’Associazione dei Club Europei, spiega: «Tutto ciò rappresenta un’iniezione di liquidità necessaria alle finanze dei club. Ed è il risultato del lavoro congiunto della ECA con la UEFA per la protezione dei club in questo momento di minaccia esistenziale. Mentre la salute pubblica rimane la nostra principale preoccupazione, garantire un sostegno finanziario, legale e normativo prima di far ripartire il calcio in Europa, una volta che ci sarà la sicurezza per farlo, è di fondamentale importanza per l’ECA e i suoi membri». Questo il commento di Agnelli, soddisfatto per la decisione presa in queste ore.

Fonte: UEFA.com