The Best Fifa Football Awards, Lewandoski batte Ronaldo e Messi

Lewandowski si aggiudica “The Best Fifa Football Awards 2020”. Parziale consolazione per il polacco, che avrebbe meritato il Pallone d’Oro, se fosse stato assegnato per la stagione passata. L’attaccante del Bayern Monaco si mette alle spalle Cristiano Ronaldo e Lionel Messi

MACCHINA DA GUERRA – Robert Lewandowski ha vinto il premio The Best FIFA Men’s Player. Il polacco ha raccolto il premio dalle mani di Lionel Messi, battendo proprio l’argentino del Barcellona e Cristiano Ronaldo della Juventus come miglior calciatore della scorsa stagione. L’ex Borussia Dortmund è stato protagonista nel triplete del Bayern Monaco. Con le sue 55 reti in 47 partite stagionali, Lewandowski si è preso anche il titolo di capocannoniere del campionato tedesco.