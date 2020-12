Dybala: “Voglio la Champions League. Juventus? Ho scelto subito”

Condividi questo articolo

Photo 193620516

Paulo Dybala ha rilasciato alcune dichiarazioni in occasione dell’iniziativa Junior Reporters, riservata ai piccoli tifosi della Juventus che sognano di intervistare i calciatori. L’argentino è tornato sul momento in cui ha ricevuto la telefonata del club bianconero e sui suoi obiettivi per il futuro

RONZIO – Paulo Dybala è in una fase particolare della sua esperienza alla Juventus. L’ambiente si aspetta da lui un salto di qualità, mentre Andrea Agnelli ha confermato di avergli sottoposto un’offerta di rinnovo importante. Le voci di mercato hanno cominciato a ronzare nella testa dell’argentino, che ha giurato amore eterno al club nel corso di un’intervista nell’ambito dell’iniziativa Junior Reporters: “La chiamata della Juventus? Prima ho chiesto se era uno scherzo. In quel momento c’erano altre squadre che stavano chiamando, ma ho detto subito al mio procuratore di chiudere alle altre telefonate e sentire solo quella della Juventus. Da quando è arrivata la prima non avevo più altro in mente. Ho due sogni: uno è poter vincere la Champions League, ovviamente con la Juventus e l’altro poter vincere il Mondiale con l’Argentina“.